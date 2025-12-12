Anteprima della finale di Ligue 1 2025 per i Campioni

Ecco un'anteprima della finale di Ligue 1 2025, con il Paris Saint-Germain che punta a consolidare la sua posizione in classifica affrontando il Metz. La partita rappresenta un momento importante per i campioni in carica, pronti a dimostrare la loro superiorità e a mantenere alta la pressione sulla competizione.

2025-12-12 12:00:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima della partita. Il Paris Saint-Germain cercherà, almeno temporaneamente, di tornare in cima alla classifica della Ligue 1 accumulando più miseria sull’ultimo club del Metz. I campioni in carica sono un punto dietro la capolista Lens, ma dovranno mettere pressione agli uomini di Pierre Sage tornando alla loro posizione familiare al vertice del calcio francese con una netta vittoria allo Stade Saint-Symphorien. Gli uomini di Luis Enrique sono stati costretti allo 0-0 contro l’Athletic Bilbao in Champions League, ma con quella partita dopo la demolizione per 5-0 del Rennes al Parc des Princes, il PSG probabilmente non avrà problemi a riscoprire il tocco da gol contro una squadra del Metz battuta 3-1 dai compagni in difficoltà dell’Auxerre l’ultima volta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com