Aneurisma fatale a 19 anni | Simone muore dopo un malore

Thesocialpost.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone, 19 anni, ha perso la vita improvvisamente a causa di un aneurisma mentre si trovava in vacanza a Colonia, in Germania. Il giovane, arrivato per visitare la fidanzata, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. La tragica vicenda ha suscitato grande dolore e sgomento tra amici e familiari.

Si è sentito male mentre si trovava in vacanza a Colonia, in Germania, dove era andato per trovare la fidanzata. Un malore improvviso: Simone Sebastian Fogliata Ramirez si sarebbe accasciato a terra, privo di sensi, ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Da quella drammatica caduta non si è più ripreso. Dopo due giorni di agonia, il giovane è morto a soli 19 anni per le conseguenze di un aneurisma. I genitori, raggiunto il figlio in Germania, hanno affrontato ore di angoscia prima della decisione di acconsentire alla donazione degli organi, un gesto di grande umanità nel pieno del dolore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

