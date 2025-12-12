Aneurisma fatale a 19 anni | Simone muore dopo un malore

Simone, 19 anni, ha perso la vita improvvisamente a causa di un aneurisma mentre si trovava in vacanza a Colonia, in Germania. Il giovane, arrivato per visitare la fidanzata, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. La tragica vicenda ha suscitato grande dolore e sgomento tra amici e familiari.

Si è sentito male mentre si trovava in vacanza a Colonia, in Germania, dove era andato per trovare la fidanzata. Un malore improvviso: Simone Sebastian Fogliata Ramirez si sarebbe accasciato a terra, privo di sensi, ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Da quella drammatica caduta non si è più ripreso. Dopo due giorni di agonia, il giovane è morto a soli 19 anni per le conseguenze di un aneurisma. I genitori, raggiunto il figlio in Germania, hanno affrontato ore di angoscia prima della decisione di acconsentire alla donazione degli organi, un gesto di grande umanità nel pieno del dolore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Aneurisma fatale a 19 anni: Simone muore dopo un malore

Forse hai mai sentito la storia di qualcuno che per anni ha sentito dire che "Aveva solo emicrania", finché un giorno hanno scoperto che in realtà si trattava di un aneurisma cerebrale. E non è un mito: questa confusione avviene più di quanto immagini, perché - facebook.com Vai su Facebook

Va a trovare la fidanzata, si accascia a terra all'improvviso e muore: aveva 19 anni - Il dramma di Simone Sebastian Fogliata Ramirez: fatale, secondo i primi riscontri, un aneurisma cerebrale. Scrive today.it

STUDENTESSA STRONCATA DA UN ANEURISMA: VERONICA AVEVA SOLO 19 ANNI

Video STUDENTESSA STRONCATA DA UN ANEURISMA: VERONICA AVEVA SOLO 19 ANNI Video STUDENTESSA STRONCATA DA UN ANEURISMA: VERONICA AVEVA SOLO 19 ANNI