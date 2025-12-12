Andromeda H2 climate change e sicurezza stradale | è Made in Napoli la prima barriera anti-inondazione

Made in Napoli, l'innovativa barriera anti-inondazione Andromeda H2 si presenta come soluzione per affrontare i cambiamenti climatici e migliorare la sicurezza stradale. Dopo l'esperienza del comune di Gestalgar a Valencia, colpito dalla tempesta Dana, questa tecnologia rappresenta un passo avanti nella protezione delle infrastrutture dalle inondazioni.

Il comune di  Gestalgar, nella regione di Los Serranos a Valencia,  è stato duramente colpito un anno fa dalla tempesta Dana, le cui piogge torrenziali hanno distrutto numerose infrastrutture viarie. Per la messa in sicurezza della strada regionale CV-379. le amministrazioni locali hanno optato per  una barriera longitudinale  che garantisse sia alti standard di sicurezza stradale passiva, sia una risposta innovativa ai sempre più frequenti eventi meteorologici estremi, causati dai  cambiamenti climatici. Un’innovazione tutta italiana La barriera scelta, sviluppata da  SMA Road Safety e interamente prodotta in Italia, si chiama  Andromeda H2  e rappresenta un esempio concreto di come l’ingegneria italiana possa adattarsi alle sfide poste dai cambiamenti climatici, proteggendo infrastrutture e comunità, grazie alle particolari caratteristiche tecniche che la contraddistinguono. Ildenaro.it

