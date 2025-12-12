Andrea Delogu svela il rapporto con Nikita Perotti | Un legame vero spero duri per sempre

Andrea Delogu rivela il suo profondo legame con Nikita Perotti, suo maestro di ballo e compagno di palco a Ballando con le Stelle 2025. Tra emozioni e complicità, la coppia sta attirando l'attenzione degli spettatori, che apprezzano la loro sintonia e il forte affetto reciproco, sperando in un legame duraturo nel tempo.

Andrea Delogu e il suo maestro di ballo Nikita Perotti continuano a conquistare il pubblico di Ballando con le Stelle 2025. I due sono tra le coppie più amate dello show e si giocheranno tutto per un posto in finale, con l'obiettivo di alzare la coppa più in alto possibile. Ma ciò che sta facendo discutere e sognare i fan non è solo la gara: è il legame speciale che hanno costruito sul palco, fatto di fiducia, affetto e complicità. Di recente, Andrea ha condiviso sui social un messaggio che ha fatto sognare tutti: "Ho direct pieni di 'dimmi che vi amate'. Queste che state leggendo è una dichiarazione e aggiungete voi la parola che preferite".

