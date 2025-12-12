Andrea Delogu si dichiara | Da quel momento è cambiato tutto spero sia per sempre Le toccanti parole per Nikita Perotti

Andrea Delogu ha recentemente condiviso un momento di grande emozione, affermando che qualcosa tra lei e Nikita Perotti è cambiato profondamente e spera che questa svolta sia duratura. Le parole toccanti della conduttrice hanno attirato l’attenzione, confermando un legame speciale tra i due, già intuibile fin dall’inizio.

Che tra Nikita Perotti e Andrea Delogu ci fosse qualcosa di speciale si era capito sostanzialmente da subito. Ma adesso è la stessa conduttrice - ora concorrente di Ballando con le Stelle - a fare chiarezza sul rapporto, unico e speciale, che la lega all'insegnante di ballo. Attraverso un post. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Andrea Delogu si dichiara: "Da quel momento è cambiato tutto, spero sia per sempre". Le toccanti parole per Nikita Perotti

NESSUNO CI PROVAVA CON ANDREA DELOGU

