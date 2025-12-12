Andrea Delogu si dichiara a Nikita Perrotti poi chiarisce | Non stiamo insieme

Andrea Delogu ha condiviso pubblicamente il suo rapporto con Nikita Perrotti, dedicandogli un messaggio su Instagram. Tuttavia, ha chiarito che tra loro non c'è una relazione sentimentale, sottolineando invece un legame profondo come persone e anime. La confessione ha suscitato interesse e curiosità tra i suoi followers.

L'intesa tra Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle - La volta buona 27/10/2025

