Andrea Delogu si dichiara a Nikita | ecco le parole che i loro fan sognavano dall’inizio

Chi segue il percorso di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle aveva già intuito che tra lei e il suo maestro Nikita Perotti ci fosse qualcosa che andava oltre la semplice intesa professionale. Sguardi complici, un'energia speciale in sala prove e una sintonia che il pubblico ha colto fin dalle prime esibizioni. Ma ora è la conduttrice stessa a rompere gli indugi: con un post pubblicato su Instagram, Andrea ha scelto di raccontare apertamente cosa rappresenti davvero Nikita per lei, usando parole che hanno scatenato l'entusiasmo dei fan. Non una confessione d'amore dichiarata, almeno non nei termini formali che ci si potrebbe aspettare, ma un messaggio così carico di emozione e gratitudine da sembrare, per molti, la conferma che fra i due ci sia un sentimento intenso, difficile da definire con le etichette di sempre.