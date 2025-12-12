Andrea Delogu scioglie i dubbi | la dichiarazione a Nikita Perotti che tutti si aspettavano Spero duri per sempre

Andrea Delogu rompe il silenzio e svela i suoi veri sentimenti per Nikita Perotti, mettendo fine a ogni incertezza. Con una dichiarazione emozionante, la showgirl apre il cuore e conferma la profondità del suo affetto, lasciando tutti senza parole.

E alla fine arriva la dichiarazione che sgretola qualsiasi dubbio. Andrea Delogu scioglie le riserve e parla apertamente dei suoi 'sentimenti' per Nikita Perotti. Dopo settimane di indiscrezioni e fan in attesa di un possibile inizio di storia d'amore, la conduttrice vuota il sacco e decide di raccontare pubblicamente il legame che la unisce al giovane maestro. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

