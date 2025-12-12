Andrea Delogu ha inizialmente lasciato spazio a dubbi riguardo ai suoi sentimenti per Nikita Perotti, poi ha cercato di chiarire la situazione, puntualizzando alcune dichiarazioni. Alla fine, però, ha rilasciato una confessione che mette definitivamente a fuoco la sua posizione, svelando apertamente i suoi sentimenti nei confronti di Nikita Perotti.

© Milleunadonna.it - Andrea Delogu scioglie i dubbi, anzi no. Dichiarazione per Nikita Perotti poi però puntualizza

E alla fine arriva la dichiarazione che sgretola qualsiasi dubbio. Anzi no. Andrea Delogu parla apertamente dei suoi 'sentimenti' per Nikita Perotti. Dopo settimane di indiscrezioni e fan in attesa di un possibile inizio di storia d'amore, la conduttrice vuota il sacco e decide di raccontare pubblicamente il legame che la unisce al giovane maestro. Milleunadonna.it

Regione Lazio, ecco la nuova giunta PD-5S. Lombardi: Programma costruito insieme

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu torna a parlare di Nikita Perotti: "Ho fatto un casino" - Ballando con le Stelle, quest'anno a far sognare il pubblico sono Andrea Delogu e Nikita Perotti: ecco le ultime dichiarazioni dopo la puntata. notizie.it