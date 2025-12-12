Andrea Delogu | Quello che c’è fra me e Nikita Perotti? Voi chiedete di definirlo io so dirvi che è puro e che non permetteremo finisca con Ballando

Vanityfair.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Delogu e Nikita Perotti condividono un’intesa autentica, ma la conduttrice preferisce non etichettarla con una parola specifica, preferendo valorizzare la complessità dei loro sentimenti. La loro relazione emerge come un affresco di sfumature e colori, lontano da etichette semplicistiche, e si prospetta come qualcosa di speciale che desiderano preservare.

La conduttrice e il suo maestro condividono una grande intesa. Ma Delogu non usa «quella parola lì» per definirla: «Non l’ho usata non perché non voglio che faccia parte dei nostri colori, ma perché non voglio che sminuisca un affresco fatto di colori e sfumature». Vanityfair.it

