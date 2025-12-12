Andrea Delogu parla del suo rapporto con il maestro di Ballando Nikita Perotti | No non stiamo insieme Ci siamo trovate come anime

Andrea Delogu condivide il suo rapporto con Nikita Perotti, maestro di Ballando: una connessione profonda tra anime, senza coinvolgimenti sentimentali. In un'intervista, chiarisce la natura della loro relazione, sottolineando l'importanza del legame umano e artistico, evitando fraintendimenti.

«Mi tocca specificare che: no, non stiamo insieme, ci siamo trovate come persone, come anime. Sto già leggendo voli pindarici, ma sapevo che sarebbe stato un rischio ma amen. Chi vuol capire capisca e maestro Nikita Perotti io ti adoro e arrivo ad allenarmi». Andrea Delogu interviene così su Instagram, tra i commenti, in un post che aveva lanciato sui social dedicato al suo partner in pista a Ballando con le stelle, il maestro di danza Nikita Perotti. «La definizione la sceglierete voi». «La definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto è una di queste sfumatore e spero che duri per sempre – inizia così il lungo post di Delogu – Nikita è arrivato nella mia vita come il maestro, è arrivato facendo tv. Open.online

