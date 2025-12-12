Andrea Delogu e Nikita questo è totalmente inaspettato | è successo davvero Pubblico sorpreso e sciolto

Andrea Delogu e Nikita hanno sorpreso pubblico e addetti ai lavori, svelando un’intesa inattesa. Fin dai primi momenti di Ballando con le Stelle, si è percepito un rapporto speciale tra i due, che ora emerge in modo ancora più evidente. La loro complicità ha catturato l’attenzione di tutti, rivelando un legame inaspettato e affascinante.

Che tra i due ci fosse un’intesa speciale lo si era intuito quasi subito, osservando il loro percorso a Ballando con le Stelle. Ma solo nelle ultime ore, con un lungo post pubblicato su Instagram nella mattinata di venerdì 12 dicembre, Andrea Delogu ha deciso di aprire davvero il sipario su quel legame intenso e sfaccettato che la unisce al suo maestro di ballo, Nikita Perotti. Un gesto nato dal desiderio di rispondere alle mille domande dei fan, ma anche dalla volontà di proteggere un rapporto che, fin dall’inizio, sembra aver trovato una sua forma unica e in continua evoluzione. La conduttrice, oggi quarantatreenne, ha scelto di cominciare dall’eco insistente dei messaggi che riceve in privato: “Ho i direct pieni di ‘dimmi che vi amate’”, scrive senza esitazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

