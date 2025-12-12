Ancona capitale della ginnastica | al via il campionato nazionale di Insieme Gold Ospite d' onore Sofia Raffaeli

Ancona si prepara ad accogliere il secondo campionato nazionale di Insieme Gold, evento di rilievo nel settore della ginnastica ritmica giovanile. L’appuntamento, che vedrà protagoniste le migliori atlete italiane, si svolgerà questo fine settimana con esercizi collettivi e ospiti d’onore, tra cui Sofia Raffaeli.

La grande ginnastica ad Ancona: domani e sabato al PalaRossini la seconda prova del campionato nazionale di Serie A1, A2 e B - Domani e sabato al PalaRossini Estra Prometeo, organizzata dalla Ginnastica Giovanile Ancona, si disputerà La seconda prova ... corriereadriatico.it

Ginnastica ritmica Fabriano trionfa ad Ancona - La squadra di ginnastica ritmica Fabriano trionfa nella terza tappa del campionato italiano ad Ancona, battendo l'Udinese per due decimi di punto. ilrestodelcarlino.it

