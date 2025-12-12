Anci Sicilia | Massima solidarietà al sindaco di Montelepre colpire un amministratore significa colpire l' intera comunità

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anci Sicilia manifesta solidarietà al sindaco di Montelepre, Giuseppe Terranova, dopo il grave danneggiamento della sua abitazione di villeggiatura. L’episodio, che ha coinvolto l’abbattimento del cancello e danni all’impianto elettrico, sottolinea l’importanza di tutelare gli amministratori locali e l’intera comunità da atti di violenza e intimidazione.

Anci Sicilia esprime la propria solidarietà e vicinanza al sindaco di Montelepre, Giuseppe Terranova, a seguito del grave danneggiamento della sua abitazione di villeggiatura, dove ignoti hanno forzato il cancello d'ingresso e distrutto parte dell'impianto elettrico in fase di realizzazione.

