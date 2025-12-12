Anci Sicilia | Massima solidarietà al sindaco di Montelepre colpire un amministratore significa colpire l' intera comunità

Anci Sicilia manifesta solidarietà al sindaco di Montelepre, Giuseppe Terranova, dopo il grave danneggiamento della sua abitazione di villeggiatura. L’episodio, che ha coinvolto l’abbattimento del cancello e danni all’impianto elettrico, sottolinea l’importanza di tutelare gli amministratori locali e l’intera comunità da atti di violenza e intimidazione.

Anci Sicilia esprime la propria solidarietà e vicinanza al sindaco di Montelepre, Giuseppe Terranova, a seguito del grave danneggiamento della sua abitazione di villeggiatura, dove ignoti hanno forzato il cancello d'ingresso e distrutto parte dell'impianto elettrico in fase di realizzazione. "Si.