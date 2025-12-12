Anche Vigonovo espone uno striscione per Alberto Trentini

Veneziatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Vigonovo ha esposto uno striscione davanti alla sede municipale per sostenere Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano detenuto in Venezuela da novembre 2024. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla vicenda e a mostrare solidarietà nei confronti di Trentini.

