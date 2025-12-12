Anche Vigonovo espone uno striscione per Alberto Trentini
Il Comune di Vigonovo ha esposto uno striscione davanti alla sede municipale per sostenere Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano detenuto in Venezuela da novembre 2024. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla vicenda e a mostrare solidarietà nei confronti di Trentini.
