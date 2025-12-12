Anche Italia Nostra si unisce al sit in di via Fanti | Senza Ztl continuerà l' accesso selvaggio in Centro

Ancona si mobilita contro la mancanza di Ztl nel centro storico. Italia Nostra Ancona si unisce al sit-in organizzato dal Ctp 1, chiedendo all’Amministrazione comunale di implementare zone a traffico limitato e rivedere la concezione della mobilità urbana per contrastare l'accesso selvaggio.

ANCONA – Anche l’associazione Italia Nostra Ancona parteciperà al sit in organizzato dal Ctp 1 per domani, sabato 13 dicembre, in via Fanti alle 11, al fine di chiedere all’Amministrazione comunale la realizzazione di una Ztl in varie zone del Centro storico e più in generale una nuova concezione. Anconatoday.it

