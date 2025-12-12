anche i lavoratori autonomi sono poveri

Nel 2024, anche i lavoratori autonomi affrontano sfide economiche significative. Nonostante l'indipendenza professionale, molte categorie registrano redditi medi limitati. Un giornalista libero professionista guadagna circa 17mila euro all'anno, mentre psicologi e architetti si attestano rispettivamente a quasi 20mila e 38mila euro, evidenziando le difficoltà di un settore spesso percepito come sinonimo di successo.

Un giornalista libero professionista nel 2024 ha guadagnato in media 17mila euro. Gli psicologi si fermano a quasi 20mila euro, gli architetti non superano i 38mila. Che in termini reali, cioè considerando l’inflazione, equivalgono a 14mila, 17mila e 32mila euro di guadagni. Il lavoro povero in Italia non riguarda solo i dipendenti, ma colpisce anche gli autonomi. Nonostante sia più difficile da misurare, nel variegato mondo degli “indipendenti” (come vengono categorizzati dall’Istat), c’è una zona grigia che va dai professionisti alle finte partite Iva in cui si annidano irregolarità contrattuali e redditi molto bassi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it