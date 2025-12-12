Anche i lavoratori autonomi sono poveri
Nel 2024, anche i lavoratori autonomi affrontano sfide economiche significative. Nonostante l'indipendenza professionale, molte categorie registrano redditi medi limitati. Un giornalista libero professionista guadagna circa 17mila euro all'anno, mentre psicologi e architetti si attestano rispettivamente a quasi 20mila e 38mila euro, evidenziando le difficoltà di un settore spesso percepito come sinonimo di successo.
Un giornalista libero professionista nel 2024 ha guadagnato in media 17mila euro. Gli psicologi si fermano a quasi 20mila euro, gli architetti non superano i 38mila. Che in termini reali, cioè considerando l’inflazione, equivalgono a 14mila, 17mila e 32mila euro di guadagni. Il lavoro povero in Italia non riguarda solo i dipendenti, ma colpisce anche gli autonomi. Nonostante sia più difficile da misurare, nel variegato mondo degli “indipendenti” (come vengono categorizzati dall’Istat), c’è una zona grigia che va dai professionisti alle finte partite Iva in cui si annidano irregolarità contrattuali e redditi molto bassi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Milano, la disperazione dei lavoratori poveri: Vedi tanto lusso e io non no niente
Fenapi Group: START! Oggi a Roma è stata sottoscritta la piattaforma politico - programmatica che coinvolge 18 organizzazioni del mondo dell’impresa, dei lavoratori autonomi e delle professioni in un percorso sinergico che ha tanti obiettivi ambiziosi. Ho inizi - facebook.com Vai su Facebook
Bando Mimit, sostegno servizi di cloud computing e cybersecurity: Risorse per favorire la transizione digitale e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate - 150 milioni per Pmi e lavoratori autonomi dlvr.it/TPjs8R Vai su X
Confesercenti, autonomi più poveri: persi 9.800 euro dal 2007. Mattarella: “Salari da adeguare” - Da contratti pirata sottratti 1,5 miliardi al terziario ... Riporta repubblica.it
In Italia c’è più lavoro, ma i poveri non diminuiscono neanche un po’: lo dice l’Istat - Anche se rispetto all’inizio della legislatura oltre un milione di persone in più è occupato (cosa che il governo Meloni non perde occasione di ... Da fanpage.it