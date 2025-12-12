Ance Caserta traccia il bilancio di fine anno delle attività svolte

Ance Caserta presenta il bilancio delle attività svolte nel corso dell'anno e annuncia la nuova campagna di comunicazione integrata. La conferenza stampa si terrà il 16 dicembre alle ore 11 presso la sede dell’associazione, in via Roma 17, Caserta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ance Caserta presenta agli organi di informazione la nuova campagna di comunicazione integrata e traccia il bilancio di fine anno delle attività svolte La conferenza stampa è in programma il 16 dicembre alle ore 11, nella sede dell’associazione dei costruttori casertani, al quarto piano del palazzo di Confindustria in via Roma, 17. All’incontro con i giornalisti interverranno il presidente di Ance Caserta, Antonio Pezone, e il direttore Oreste Rizzo, con i presidenti di Cassa Edile e Formedil, Enrico Landolfi e Antonio Pagliuca. A illustrare i contenuti e gli obiettivi della campagna informativa saranno i docenti Raffaele Cercola ed Enrico Bonetti del Dipartimento di Economia dell’Università “Vanvitelli” di Caserta. Anteprima24.it

