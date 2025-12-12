Anastasiia lui | Ho sbagliato Ergastolo confermato

Moustafa Alashri, condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie Anastasiia, ha pronunciato un lungo discorso davanti alla Corte d’appello, ammettendo gli errori e riflettendo sulle sue azioni. La sentenza è stata confermata, chiudendo una vicenda giudiziaria complessa e dolorosa.

"Se avessi chiamato i carabinieri forse ora non sarei qui". Con queste parole, pronunciate per dieci minuti davanti alla Corte d’appello, Moustafa Alashri, 43 anni, ha tentato fino all’ultimo di ribaltare una storia che la giustizia considera chiusa: per l’ omicidio della moglie Anastasiia, 20 anni più giovane di lui, gli è stato confermato l’ ergastolo. La sentenza è arrivata dopo l’udienza del 26 novembre: entro 90 giorni le motivazioni. La difesa, rappresentata dagli avvocati Simone Ciro Giordano e Raffaele Chiummariello farà ricorso in Cassazione. Il delitto risale al 13 novembre 2022. Ventinove coltellate nell’appartamento di Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anastasiia, lui: "Ho sbagliato". Ergastolo confermato

