Anastasiia lui | Ho sbagliato Ergastolo confermato

Ilrestodelcarlino.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moustafa Alashri, condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie Anastasiia, ha pronunciato un lungo discorso davanti alla Corte d’appello, ammettendo gli errori e riflettendo sulle sue azioni. La sentenza è stata confermata, chiudendo una vicenda giudiziaria complessa e dolorosa.

"Se avessi chiamato i carabinieri forse ora non sarei qui". Con queste parole, pronunciate per dieci minuti davanti alla Corte d’appello, Moustafa Alashri, 43 anni, ha tentato fino all’ultimo di ribaltare una storia che la giustizia considera chiusa: per l’ omicidio della moglie Anastasiia, 20 anni più giovane di lui, gli è stato confermato l’ ergastolo. La sentenza è arrivata dopo l’udienza del 26 novembre: entro 90 giorni le motivazioni. La difesa, rappresentata dagli avvocati Simone Ciro Giordano e Raffaele Chiummariello farà ricorso in Cassazione. Il delitto risale al 13 novembre 2022. Ventinove coltellate nell’appartamento di Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

anastasiia lui ho sbagliato ergastolo confermato

© Ilrestodelcarlino.it - Anastasiia, lui: "Ho sbagliato". Ergastolo confermato

ANASTASIA | Il mio inizio sei tu

Video ANASTASIA | Il mio inizio sei tu

anastasiia ho sbagliato ergastoloAnastasiia, lui: "Ho sbagliato". Ergastolo confermato - Moustafa Alashri ha tentato fino all’ultimo di giustificarsi davanti alla Corte d’appello. Da ilrestodelcarlino.it