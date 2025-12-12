Anagrafe e Stato Civile uffici chiusi al pubblico a Fiumicino | ecco quando

Gli uffici dell'Anagrafe e dello Stato Civile di Fiumicino saranno temporaneamente chiusi al pubblico il 12 dicembre 2025, per permettere un aggiornamento tecnico dei sistemi informatici. La misura riguarda i servizi di gestione anagrafica e stato civile, che saranno sospesi per tutta la giornata al fine di migliorare l'efficienza e la sicurezza delle procedure.

Fiumicino, 12 dicembre 2025 – Chiusura temporanea degli Uffici Anagrafe e Stato Civile per consentire un aggiornamento tecnico dei sistemi informatici. L’Amministrazione comunale ha comunicato che giovedì 18 dicembre 2025 è previsto un intervento di aggiornamento del software gestionale dei Servizi Demografici, necessario per il corretto funzionamento delle procedure amministrative. Chiusure disposte con ordinanza sindacale. Con apposita Ordinanza Sindacale, è stata disposta: la chiusura al pubblico degli Uffici Anagrafe e Stato Civile nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre 2025; la chiusura al pubblico dell’Ufficio di Stato Civile per l’intera giornata di venerdì 19 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

