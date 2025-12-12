Amoruso critico sulla Juventus | Spalletti? Mi aspettavo molto di più | non c’è un collettivo vero Poi le parole a sorpresa sull’esonero di Tudor

Juventusnews24.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amoruso esprime il suo punto di vista sulla crisi attuale della Juventus, evidenziando mancanze di collettivo e di un progetto chiaro. Critica le scelte recenti e la gestione, sottolineando come la squadra abbia perso la propria identità e si sia allontanata dalle grandi prestazioni del passato.

Amoruso analizza la crisi bianconera: mentalità e filosofia sparite. L’ex attaccante non vede un progetto chiaro e lamenta il divario con le altre big. Nicola Amoruso, ex attaccante bianconero, ha espresso un giudizio severo e dettagliato sulla situazione attuale della Juventus ai microfoni di “Derbyderbyderby”. La sua analisi si concentra sulla mancanza di una filosofia chiara e di un’ossatura forte che aveva caratterizzato la squadra nei suoi anni. Amoruso ha sostenuto che la Juventus ha subito un cambiamento radicale sotto tutti i punti di vista, inclusi mentalità e ambizioni, ammettendo di non riuscire a vedere una progettualità definita o i valori profondi che hanno sempre contraddistinto il club. Juventusnews24.com

amoruso critico juventus spallettiAmoruso: "Alla Juve sono cambiate ambizioni e mentalità. Spalletti? Mi aspettavo molto di più" - Intervistato da "Derbyderbyderby", Nicola Amoruso, ex attaccante, tra le altre, della Juventus, commenta così il momento che sta vivendo la società bianconera, ... tuttojuve.com

amoruso critico juventus spallettiIl doppio ex Amoruso: "Il Napoli sembra rinato, la Juve deve ancora trovare la sua identità" - Nicola Amoruso, ex attaccante di Napoli e Juventus ha parlato della sfida di stasera a TuttoMercatoWeb: "Due squadre rimaneggiate. tuttonapoli.net

amoruso critico sulla juventus spalletti mi aspettavo molto di pi249 non c8217232 un collettivo vero poi le parole a sorpresa sull8217esonero di tudor

© Juventusnews24.com - Amoruso critico sulla Juventus: «Spalletti? Mi aspettavo molto di più: non c’è un collettivo vero». Poi le parole a sorpresa sull’esonero di Tudor

Luciano SPALLETTI CAM | Every Reaction from Cremonese-Juventus | COACH CAM | Serie A 2025/26

Video Luciano SPALLETTI CAM | Every Reaction from Cremonese-Juventus | COACH CAM | Serie A 2025/26