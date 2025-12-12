Amoruso critico sulla Juventus | Spalletti? Mi aspettavo molto di più | non c’è un collettivo vero Poi le parole a sorpresa sull’esonero di Tudor

Amoruso esprime il suo punto di vista sulla crisi attuale della Juventus, evidenziando mancanze di collettivo e di un progetto chiaro. Critica le scelte recenti e la gestione, sottolineando come la squadra abbia perso la propria identità e si sia allontanata dalle grandi prestazioni del passato.

Amoruso analizza la crisi bianconera: mentalità e filosofia sparite. L’ex attaccante non vede un progetto chiaro e lamenta il divario con le altre big. Nicola Amoruso, ex attaccante bianconero, ha espresso un giudizio severo e dettagliato sulla situazione attuale della Juventus ai microfoni di “Derbyderbyderby”. La sua analisi si concentra sulla mancanza di una filosofia chiara e di un’ossatura forte che aveva caratterizzato la squadra nei suoi anni. Amoruso ha sostenuto che la Juventus ha subito un cambiamento radicale sotto tutti i punti di vista, inclusi mentalità e ambizioni, ammettendo di non riuscire a vedere una progettualità definita o i valori profondi che hanno sempre contraddistinto il club. Juventusnews24.com

