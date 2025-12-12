Amom di Badia al Pino | a vuoto l’incontro in Regione

L’incontro tra Amom, azienda di bigiotteria di Badia al Pino con 70 dipendenti, si è concluso senza risultati positivi presso la Regione. Una realtà che vanta una lunga storia di collaborazione con grandi marchi della moda, ma che attualmente si trova a dover affrontare sfide significative per il suo futuro.

Amom, azienda di bigiotteria di Badia al Pino, 70 dipendenti. Una storia gloriosa che l’ha vista lavorare per grande marchi della moda. Un presente incerto e pericoloso fatta di contrazione di ordini, calo di fatturato, contratti di solidarietà per i dipendenti, salari che si assottigliano. “Siamo veramente preoccupati per il presente di questa azienda ma soprattutto per il suo futuro – commenta Gianni Rialti, dirigente della Fiom Cgil. L’Amom, soprattutto dal 2023, sta pagando la crisi del settore ma adesso non intravediamo nemmeno strategie per uscire dalle sabbie mobili. Una conferma l’abbiamo avuta nel recente incontro in Regione Toscana al tavolo di salvaguardia. 🔗 Leggi su Lortica.it