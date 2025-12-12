Amici anticipazioni puntata 14 dicembre 2025 | sfida sospesa ex allievo ritorna e accesa lite

Nella puntata di Amici del 14 dicembre 2025, si è assistito a una sfida sospesa, un ritorno inatteso di un ex allievo e una lite accesa tra i concorrenti. La registrazione, andata in onda domenica alle 14.00 su Canale 5, ha regalato momenti di tensione e sorpresa nel corso della competizione.

È calato il sipario sulla nuova registrazione di Amici 25, in onda domenica 14 dicembre alle 14.00 su Canale 5. Diciannove allievi in corsa per difendere il banco tra canto e ballo, un parterre di giudici esterni pronti a valutare senza sconti e una scaletta che alterna emozioni, colpi di scena e discussioni tecniche. A catalizzare i riflettori, l'ospitata di Luk3 — ritorno "di casa" — e un compito firmato Celentano che incendia lo studio. Mancata espulsione di Riccardo Stimolo: due ballerini si sfogano Ospiti e apertura: Carl Brave e il ritorno di Luk3. Il pomeridiano si accende subito con Carl Brave, che presenta "Occhiaie" in una versione essenziale e coinvolgente.

