Amici 25 cosa vedremo nella puntata del 14 dicembre 2025 | ospiti gare e nuovi a rischio

La dodicesima puntata di Amici 25, registrata nel pomeriggio, sarà trasmessa domenica 14 dicembre 2025 su Canale 5 alle 14. In questa puntata, i concorrenti affronteranno nuove sfide, ci saranno ospiti speciali e alcune squadre si troveranno a rischio eliminazione. Ecco cosa aspettarsi dalla prossima puntata del celebre talent show.
La dodicesima puntata di Amici 25 è stata registrata nel pomeriggio e andrà in onda su Canale 5 domenica 14 dicembre 2025 alle 14. Il programma entra in una fase sempre più delicata, con allievi sotto pressione e nuovi equilibri che si spostano di settimana in settimana. Fin dall'inizio si percepisce un clima intenso, complice il ritorno delle sfide per chi era stato messo a rischio nella precedente puntata. È proprio da lì che parte il racconto. Chi giudica le gare del 14 dicembre. Per le gare di questa settimana arrivano volti molto noti al pubblico. In qualità di giudici del canto ci sono Orietta Berti e Michele Bravi, mentre per il ballo sono presenti Maura Paparo e la danzatrice dell'Opera di Roma Rebecca Bianchi.
