Un incidente stradale ha spezzato la vita di alcune amiche, lasciando dietro di sé solo un cartello di avviso e dei fiori sul luogo della tragedia. La scena racconta una dolente storia di fragilità e inattesa perdita, tra segnali di prudenza e ricordi di chi non c’è più.

Da una parte un cartello che invita alla prudenza, nulla di più. Dall’altra mazzi di fiori, che indicano il punto della tragedia. Lungo la strada di Brivio dove la sera della vigilia della festa patronale del paese, a settembre, le due amiche Giorgia e Milena di Paderno d’Adda sono state investite e uccise, è stato installato un cartello. "La prudenza salva la vita – recita -. Rispetta i limiti di velocità. Usa le cinture ed il casco. Mantieni le distanze di sicurezza". Nessun marciapiede, nessun lampione in più, nessuna sistemazione della banchina stradale, nessuna riorganizzazione dei parcheggi per evitare la sosta selvaggia e che le auto parcheggiate tolgano spazio ai pedoni, nessun progetto né previsione di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Amiche falciate: niente marciapiede, solo un cartello