Amaranto torna con My Boom Boom | pop viscerale nato di notte
Amaranto torna con il nuovo singolo “My Boom Boom”, un brano di pop viscerale nato di notte. La cantautrice pratese presenta un pezzo intenso e coinvolgente, già disponibile sulle principali piattaforme digitali. Con questa nuova release, Amaranto conferma il suo stile autentico e la sua capacità di creare musica che colpisce nel profondo.
Amaranto, cantautrice pratese, torna con il singolo "My Boom Boom", già disponibile sulle principali piattaforme digitali. Il brano, prodotto da Simone Del Freo, esce per Estro Records con distribuzione Virgin Music Group, e porta con sé un'urgenza emotiva che affonda nel buio delle ore notturne.
