Amalia d' Olanda era stupenda con la tiara al banchetto per il presidente finlandese Ma forse si annoiava leggi su Amicait

Questa settimana il presidente finlandese Alexander Stubb è in visita di Stato di due giorni nei Paesi Bassi. E, come vuole il protocollo, re Guglielmo Alessandro, 58 anni, e la regina Maxima, 54, hanno organizzato un banchetto di Stato in suo onore a Palazzo Reale. La cena si è svolta giovedì 11 dicembre e ha visto, tra i padroni di casa, anche Amalia d'Olanda, 22 anni, primogenita del sovrano ed erede al trono. È la quarta volta che la futura regina presenzia a un banchetto in onore di qualche capo di Stato. Le due donne più in vista della royal family – Maxima e Amalia – hanno lasciato a bocca aperta gli ospiti per via degli outfit che hanno scelto.