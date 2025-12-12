Amadeus sempre più lontano dal Nove | Mediaset lo corteggia

Amadeus si allontana dal Nove mentre Mediaset mostra interesse a corteggiarlo. La rottura con Warner Bros Discovery sembra imminente, anche se non è ancora ufficiale. L'artista si trova al centro di attenzioni che potrebbero segnare un nuovo capitolo della sua carriera televisiva.

Amadeus sembra sempre più lontano dalla Warner Bros Discovery. Il divorzio dal canale Nove non è ancora ufficiale, ma appare sempre più probabile. Le indiscrezioni dei mesi scorsi trovano conferma nel passare delle settimane: un addio consensuale a fine anno resta una possibilità concreta. Al momento non c’è alcun comunicato che liberi il conduttore, ma i risultati e la sua popolarità parlano chiaro. Sebastiani è infatti ancora molto stimato nel mondo televisivo e considerato un professionista di prim’ordine. Tra colloqui informali e nuovi scenari. Il lavoro di Amadeus è noto agli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Tivvusia.com