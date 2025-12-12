Aluccio, nome d’arte di Alessandro Andreozzi, giovane creator tolentinate di 22 anni, è stato scelto dal Comitato olimpico internazionale per narrare il percorso della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi invernali. La sua storia unisce passione, social e sport, diventando un punto di riferimento per condividere il viaggio simbolico del Fuoco sacro.

Tolentino, 12 dicembre 2025 – Dai social alla Fiamma Olimpica. È la storia di Aluccio, al secolo Alessandro Andreozzi, il creator tolentinate di 22 anni scelto dal Comitato olimpico internazionale (Cio) per raccontare il viaggio del Fuoco sacro in vista dei Giochi invernali. L’amministrazione comunale esprime grande orgoglio per il prestigioso riconoscimento ottenuto dal giovane, conosciuto come Aluccio e selezionato dal Cio tramite la Fondazione Milano-Cortina 2026, tra i pochi creator al mondo incaricati di documentare il percorso della Fiamma Olimpica. “Un’ascesa rapidissima che dimostra come i nuovi media e la comunicazione digitale stiano abbattendo barriere e offrendo nuove opportunità professionali – spiegano dal Comune -. Ilrestodelcarlino.it

"Aluccio" racconta il viaggio della Fiamma Olimpica - È la storia di Aluccio, al secolo Alessandro Andreozzi, il creator tolentinate di 22 anni scelto dal Comitato olimpico internazionale (Ci ... ilrestodelcarlino.it

Dai social alle Olimpiadi: la storia di Aluccio, il creator marchigiano scelto per raccontare il viaggio della Fiamma Olimpica - Le congratulazioni dell'Amministrazione Comunale L’Amministrazione comunale di Tolentino esprime grande orgoglio per il prestigioso riconoscimento ottenuto da Alessandro Andreozzi, 22 anni, conosciuto ... youtvrs.it

IPE - Business School. . Andrea Iovene su Telecapri racconta l’approccio formativo dell’IPE Business School e il suo impatto sulla crescita professionale. Un intervento che ribadisce il valore di una formazione solida, etica e realmente orientata al futuro. - facebook.com facebook