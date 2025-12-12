altre due luci spente chiudono insieme due negozi storici il centro si spopola

Due negozi storici di Piazza 2 Giugno a Carrara chiudono le porte, segnando un triste capitolo per il centro cittadino. Con le luci spente, si chiude un’epoca di tradizione commerciale, riflettendo un processo di spopolamento che coinvolge l’intera area e il suo patrimonio storico.

Carrara, 12 dicembre 2025 – Un triste finale per due attività storiche, entrambe in Piazza 2 Giugno, proprio di fronte al palazzo comunale. La ferramenta di Maria Grazia Bertoli gestita insieme al marito Virgilio Rolla, chiuderà i battenti martedì. Mentre la cartoleria Spediacci dei titolari Fabrizio e Lorena, resisterà aperta fino ad esaurimento merce, probabilmente fino a gennaio. Prossimi anche loro alla pensione. In entrambi i casi i figli hanno intrapreso altre strade e nessuno si è fatto avanti per subentrare nelle due attività che hanno fatto la storia del commercio in città. Manca la voglia di fare impresa a fronte di canoni di affitto troppo esosi in città e utenze varie da sostenere.