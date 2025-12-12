Altavilla Irpina la Luce di Betlemme arriva in paese | definito il programma della giornata

Altavilla Irpina si prepara ad accogliere la tradizionale iniziativa della Luce di Betlemme, un momento di grande spiritualità e condivisione scoutistica previsto per sabato 13 dicembre 2025. L’evento rappresenta un’occasione speciale per la comunità di riunirsi e vivere insieme un momento di luce e speranza.

Altavilla Irpina (AV) – La comunità di Altavilla Irpina si prepara a ospitare l'iniziativa della Luce di Betlemme, appuntamento di tradizione scoutistica e spirituale previsto per sabato 13 dicembre 2025.L'evento, incentrato sul simbolo della Luce della Pace proveniente da Betlemme, si svolgerà.

