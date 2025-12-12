Altavilla Irpina celebra Santa Lucia | il programma
Altavilla Irpina si prepara a celebrare Santa Lucia con un ricco programma di eventi religiosi. Le festività si svolgeranno presso la Parrocchia Santa Maria Assunta, il santuario diocesano dei Santi Martiri Pellegrino ed Alberico Crescitelli, coinvolgendo la comunità locale in momenti di preghiera e tradizione.
Altavilla Irpina in festa per Santa Lucia. Le celebrazioni religiose si terranno presso la Parrocchia Santa Maria Assunta Santuario diocesano dei Santi Martiri Pellegrino ed Alberico Crescitelli. Di seguito il programma.10 - 11 - 12 DICEMBRE TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DI SANTA LUCIA Ore 17. Avellinotoday.it
Don Maurizio Patriciello ad Altavilla Irpina - Il Forum dei Giovani di Altavilla Irpina, il Comune di Altavilla Irpina e il Gruppo Scout Altavilla 1 promuovono l’incontro pubblico “Essere realtà sociale: cittadini e comunità”, un’occasione signifi ... irpinianews.itUna bella notizia per Altavilla Irpina! Il Liceo Scientifico “V. De Caprariis” di Atripalda è stato inserito tra le eccellenze italiane nella classifica Eduscopio 2025 della Fondazione Agnelli. Un risultato importantissimo, che riguarda da vicino anche noi. La sezione - facebook.com Facebook
1990 - Una festa che continua ... San Pellegrino Martire - Altavilla Irpina (Av)