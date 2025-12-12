Almanacco | Venerdì 12 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 12 dicembre è una data ricca di storia e curiosità. In questo articolo esploreremo eventi avvenuti in questa giornata, i compleanni di personaggi famosi, il santo celebrato e il proverbio del giorno, offrendo uno sguardo completo su ciò che rende questa data significativa.

Il 12 dicembre è il 346º giorno del calendario gregoriano (il 347º negli anni bisestili). Mancano 19 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Madonna di Guadalupe.Aforisma di DicembreChi per Natale non ammazza il porco, tutto l’anno resta col muso stortoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Cerca Video Caricamento del Video...

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Venerdì 12 dicembre Il Sole sorge alle 07:50 e tramonta alle 16:46. Il culmine è alle 12:18. Durata del giorno otto ore e cinquantasei minuti. La Luna sorge alle 20:26 con azim - facebook.com Vai su Facebook

Almanacco del 12 dicembre: accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Si legge su arezzonotizie.it

Almanacco | Venerdì 12 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - I morti sono 17, 88 i feriti: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Riporta modenatoday.it