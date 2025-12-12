Almanacco | Sabato 13 Dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Scopri gli eventi più significativi, i compleanni, il santo e il proverbio associato a sabato 13 dicembre, il 348° giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Manca poco alla fine dell’anno, e questa data porta con sé ricordi e tradizioni che arricchiscono la giornata.

Sabato 13 Dicembre è il 348° giorno del calendario gregoriano, mancano 17 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa LuciaProverbio di DicembreDa Santa Lucia il freddo si mette in via Accadde oggi 1935 - Un quotidiano francese rende noto il Patto Hoare-Laval in favore delle mire dell'Italia.

