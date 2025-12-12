Allenamento Inter nerazzurri di corsa verso la sfida col Genoa – FOTO e REPORT

L'Inter prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Genoa. Oggi, i nerazzurri si sono allenati ad Appiano Gentile, concentrandosi su esercitazioni e tattica. Ecco le immagini e il report della seduta odierna, che testimoniano l'impegno della squadra in vista del prossimo impegno di campionato.

Inter News 24 Allenamento Inter, nerazzurri di corsa verso la sfida col Genoa: le immagini dalla seduta odierna ad Appiano Gentile – FOTO e REPORT. Prosegue senza sosta la marcia di avvicinamento dei campioni d’Italia al prossimo impegno di campionato. Al BPER Training Centre di Appiano Gentile, l’ Inter ha svolto la seconda seduta di allenamento consecutiva, intensificando i carichi di lavoro in vista della delicata trasferta ligure. Dopo il giorno di riposo concesso all’indomani della bruciante sconfitta in Champions League contro il Liverpool, il gruppo è tornato a focalizzarsi interamente sulla Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, nerazzurri di corsa verso la sfida col Genoa – FOTO e REPORT

ALLENAMENTO SOTTO LA PIOGGIA | IL MEGLIO DELLA SESSIONE DI OGGI

Video ALLENAMENTO SOTTO LA PIOGGIA | IL MEGLIO DELLA SESSIONE DI OGGI Video ALLENAMENTO SOTTO LA PIOGGIA | IL MEGLIO DELLA SESSIONE DI OGGI

Cerca Video Caricamento del Video...

Le ultime da Appiano Gentile L'allenamento alla vigilia di Inter Liverpool - facebook.com Vai su Facebook

"Un caffè alla mattina!". Chivu scherza con Thuram nell'allenamento Inter pre Champions #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague Vai su X

Inter-Liverpool streaming gratis? Dove vederla in chiaro e in tv stasera - 26 mette di fronte due squadre in uno stato di salute diametralmente opposto. Da calcionews24.com

Allenamento Inter: nerazzurri subito in campo - L'Inter di Mazzarri si ritroverà questa mattina al centro sportivo Angelo Moratti per preparare la sfida contro il Livorno di Di Carlo in programma lunedì sera. calciomercato.com scrive