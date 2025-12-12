Allegri professore per un giorno! Stage UEFA Pro a Milanello | gli aspiranti tecnici studiano dai rossoneri

Allegri, ex allenatore del Milan, ha partecipato come docente durante uno stage UEFA Pro a Milanello, dedicato agli aspiranti tecnici. Due giorni di formazione intensiva hanno visto i futuri allenatori studiare da vicino le metodologie e le strategie dei professionisti rossoneri, offrendo un'opportunità unica di apprendimento e confronto.

Allegri protagonista a Milanello: due giorni di formazione con gli aspiranti allenatori UEFA Pro. Tutti i dettagli La formazione dei futuri allenatori di alto livello ha fatto tappa a Milanello. Per due giorni, gli allievi del corso UEFA Pro — il massimo grado di qualificazione per un tecnico — sono stati ospiti del Milan in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Allegri, professore per un giorno! Stage UEFA Pro a Milanello: gli aspiranti tecnici studiano dai rossoneri

Mercoledì 19 novembre 2025 ore 17.30 Aula Magna di Palazzo Dossetti (UniMoRe), Viale Allegri 9, Reggio Emilia Partecipano: Stefano Elli e Gianfranco Ursino (Giornalisti di Plus24 – Il Sole 24 Ore) Riccardo Ferretti (Professore ordinario di Economia degli In - facebook.com Vai su Facebook

? #Allegri: "Gimenez cos'ha alla testa? Sempre ironico il professor Ordine. Santiago sta lavorando, in settimana speriamo di riaggregarlo parzialmente con la squadra. La caviglia è a posto. Speriamo tutti di averlo, abbiamo bisogno anche di lui. Anche se no Vai su X

Allegri, professore per un giorno! Stage UEFA Pro a Milanello: gli aspiranti tecnici studiano dai rossoneri - Allegri protagonista a Milanello: due giorni di formazione con gli aspiranti allenatori UEFA Pro. Riporta calcionews24.com

Allegri insegna a Coverciano.

Video Allegri insegna a Coverciano. Video Allegri insegna a Coverciano.