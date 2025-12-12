Allegri allenatore del mese di novembre in Serie A | premiato l’ex Juventus dalla Lega per quanto fatto al Milan La notizia ufficiale

Massimiliano Allegri, attualmente allenatore del Milan, è stato riconosciuto come l’allenatore del mese di novembre in Serie A dalla Lega, in riconoscimento dei risultati ottenuti durante quel periodo. La premiazione ufficiale è stata annunciata dalla redazione di JuventusNews24.

Allegri allenatore del mese di novembre in Serie A: è stato premiato l’ex Juventus – ora al Milan – da parte della Lega. Il comunicato ufficiale. Il primato in classifica e una solidità ritrovata hanno una firma ben precisa. La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente che Massimiliano Allegri si è aggiudicato il prestigioso premio “Philadelphia Coach Of The Month” per il mese di novembre. Un riconoscimento che certifica l’eccellente lavoro svolto dal tecnico rossonero, capace di trasformare il Milan in una macchina da punti cinica e spietata, consolidando la vetta della classifica proprio nella fase più delicata del girone d’andata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com