Allegri allenatore del mese di novembre in Serie A | premiato l’ex Juventus dalla Lega per quanto fatto al Milan La notizia ufficiale
Massimiliano Allegri, attualmente allenatore del Milan, è stato riconosciuto come l’allenatore del mese di novembre in Serie A dalla Lega, in riconoscimento dei risultati ottenuti durante quel periodo. La premiazione ufficiale è stata annunciata dalla redazione di JuventusNews24.
Allegri allenatore del mese di novembre in Serie A: è stato premiato l’ex Juventus – ora al Milan – da parte della Lega. Il comunicato ufficiale. Il primato in classifica e una solidità ritrovata hanno una firma ben precisa. La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente che Massimiliano Allegri si è aggiudicato il prestigioso premio “Philadelphia Coach Of The Month” per il mese di novembre. Un riconoscimento che certifica l’eccellente lavoro svolto dal tecnico rossonero, capace di trasformare il Milan in una macchina da punti cinica e spietata, consolidando la vetta della classifica proprio nella fase più delicata del girone d’andata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
"Allegri è un grande allenatore, è un vincente. Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui per la sua capacità di farlo con i grandi campioni." Queste le parole di Luka Modric a "Gazzetta Sports Awards". Un altro grande campione che si agg - facebook.com Vai su Facebook
? L’allenatore @acmilan #Allegri: “con le buone o con le cattive dobbiamo tornare in @ChampionsLeague. Non sono soddisfatto in pieno di questo #Milan. Ma non solo io, tutti dobbiamo esserlo. Quando si viene a Milanello lo si fa per migliorare: le cose g Vai su X
Allegri miglior allenatore di novembre, la Lega: "Il suo Milan dimostra una mentalità vincente" - Il tecnico rossonero sarà premiato in occasione della gara a San Siro contro il Sassuolo. Segnala tuttosport.com
Milan, Allegri: “Pulisic difficilmente ci sarà con la Lazio. Rinnovo Maignan? Ci pensa la società” - La conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in vista del match contro la Lazio di sabato 29 novembre ... Riporta gianlucadimarzio.com
ALLEGRI MIGLIOR ALLENATORE DI NOVEMBRE (IL MESE DEI MORTI)