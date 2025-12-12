Alleanza tra mafie in Lombardia chi è il nuovo pentito del maxi procedimento Hydra a Milano

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri il coinvolgimento di Francesco Bellusci, 38 anni, nel maxi procedimento Hydra a Milano. L'alleanza tra le mafie di Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra emerge attraverso la sua testimonianza, rivelando dettagli cruciali sulle operazioni illecite e le reti criminali che operano in Lombardia.

È Francesco Bellusci, 38 anni, il nuovo pentito del maxi procedimento Hydra sull'alleanza tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra per fare affari in Lombardia. Fanpage.it

