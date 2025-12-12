Alleanza tra Cosa nostra ' ndrangheta e camorra in Lombardia spunta un altro pentito nel maxi processo a Milano

Un nuovo pentito si aggiunge al maxi processo «Hydra» a Milano, che coinvolge 146 imputati e riguarda un presunto accordo tra Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra in Lombardia. Le indagini dei carabinieri hanno rivelato un sistema mafioso locale volto a consolidare il controllo e gli affari delle organizzazioni criminali nel territorio.

Spunta un altro pentito nel maxi procedimento «Hydra» a carico di 146 imputati, scaturito dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, su una presunta «alleanza» tra affiliati di Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra in Lombardia per fare «affari», ossia sul cosiddetto «sistema mafioso lombardo». Depositate nuove dichiarazioni nell’ultima udienza davanti al gup Oggi, infatti,. Feedpress.me Alleanza tra mafie in Lombardia, chi è il nuovo pentito del mai procedimento Hydra a Milano - È Francesco Bellusci, 38 anni, il nuovo pentito del maxi procedimento Hydra sull'alleanza tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra per fare affari in Lombardia ... fanpage.it Alleanza tra Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra in Lombardia, spunta un altro pentito nel maxi processo a Milano - Nell’ultima udienza fissata per la discussione delle difese, davanti al gup milanese Emanuele Mancini, la Procura, diretta da Marcello Viola, coi pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane ha deciso di ... msn.com Cosa pensano Pd, M5s e La Vardera della possibile alleanza? - facebook.com facebook Cavo Dragone ribadisce: "La Nato è un'alleanza difensiva". L'ammiraglio ritorna sulle sue dichiarazioni al Financial Times. "Ho fatto riferimento solo alle minacce ibride”. x.com © Feedpress.me - Alleanza tra Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra in Lombardia, spunta un altro pentito nel maxi processo a Milano

Milano, il patto delle 3 Mafie - Lo Stato delle cose 16/12/2024

Video Milano, il patto delle 3 Mafie - Lo Stato delle cose 16/12/2024 Video Milano, il patto delle 3 Mafie - Lo Stato delle cose 16/12/2024