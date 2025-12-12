Allarme sicurezza sul Viadotto Gatto | disposti nuovi lavori urgenti

Nuovo intervento di manutenzione urgente sul Viadotto Gatto a Salerno. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per garantire la sicurezza della struttura, coinvolgendo lavori straordinari necessari per prevenire rischi e assicurare la stabilità del viadotto.

