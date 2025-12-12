Allarme intossicazione in una scuola media di Milano | evacuate un centinaio di persone

Un'evacuazione di emergenza si è verificata questa mattina in una scuola media di Milano, coinvolgendo circa un centinaio di persone tra studenti, insegnanti e personale scolastico. L'intervento è stato necessario a causa di un sospetto di intossicazione, che ha richiesto l'intervento delle autorità per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Milano, 12 dicembre 2025 – Un centinaio fra studenti, docenti e collaboratori scolastici sono stati evacuati questa mattina intorno alle 10.30, a seguito di una intossicazione dovuta con ogni probabilità dalla presenza nell'aria di una sostanza urticante. Dove. Il tutto è accaduto all'istituto secondario di primo grado Cardano in via Giulio Natta a Milano. Il secondo piano dell'edificio scolastico, è stato precauzionalmente evacuato per consentire ai vigili del fuoco ed in particolare agli esperti del nucleo NBCR di effettuare i necessari controlli. In ameno cinque persone sono stati riscontrati evidenti sintomi di una lieve intossicazione: in questo momento curate dal personale del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allarme intossicazione in una scuola media di Milano: evacuate un centinaio di persone

