Allarme in Danimarca | Usa tra i fattori di rischio per la sicurezza nazionale

L'intelligence danese ha segnalato gli Stati Uniti come uno dei fattori di rischio per la sicurezza nazionale della Danimarca. Un'attenzione crescente su minacce e rischi provenienti dall'estero evidenzia le preoccupazioni delle autorità danesi riguardo alle influenze e alle sfide globali che potrebbero compromettere la stabilità del paese.

Anche gli Stati Uniti tra i fattori di rischio per la sicurezza nazionale: questa l'indicazione dell' intelligence danese. Come riportato dal New York Times, un recente rapporto degli 007 ha acceso i riflettori sul ruolo delle principali potenze globali: ebbene, il report – pur ribadendo la vicinanza tra i due Paesi – ha evidenziato che l'evoluzione della politica statunitense "introduce nuove aree di incertezza per la sicurezza" della Danimarca. Entrando nel dettaglio, secondo il rapporto Washington ha adottato un atteggiamento più aggressivo nella gestione delle relazioni economiche e di sicurezza.

