All’altare con un velo di proiettili per ricordare i familiari uccisi Lo stilista Molaro | E’ il nostro no alla violenza

In un gesto simbolico, Federica Colantuono e Emanuele Femiano si preparano a sposarsi nella Basilica dell’Incoronata a Capodimonte, con un abito che porta un velo di proiettili in bronzo. Un modo per commemorare i familiari uccisi e manifestare il rifiuto della violenza, secondo le parole dello stilista Molaro. Un matrimonio carico di significato e speranza.

Domani, nella Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte, Federica Colantuono dirà sì con un abito che è anche un manifesto: un velo carico di proiettili in bronzo per ricordare due tragedie che hanno segnato la sua vita e quella del futuro marito Emanuele Femiano. La giovane, incinta di sette mesi, ha chiesto allo stilista Gianni Molaro di trasformare il dolore familiare in un simbolo da portare con sé all'altare. Le due ferite della famiglia. Il primo lutto risale al 2018: Francesco Della Corte, zio di Federica e metronotte di 51 anni, venne aggredito da tre minorenni che volevano sottrargli la pistola.