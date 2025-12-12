All' altare con un velo decorato da 1000 proiettili
Federica Colantuono, giovane nata e cresciuta al Vomero Alto, salirà all'altare domani, 13 dicembre, alle 15.30, nella Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio di Capodimonte per sposare Emanuele Femiano. In grembo porta il frutto del loro amore, un maschietto che nascerà tra circa due. Napolitoday.it
Molaro, velo da sposa con 1000 proiettili contro la guerra - Nuovo record per Gianni Molaro, lo stilista campano con atelier a Napoli e a Roma, in via del Babuino, che ha utilizzato 1000 proiettili per ricamare un velo da sposa per lanci