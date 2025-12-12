Alla prima gelata o nevicata verrà chiusa la provinciale 57 dell' Aserei

12 dic 2025

Con l’arrivo della prima gelata o nevicata, la Provincia di Piacenza annuncia la chiusura della strada provinciale 57 dell’Aserei. Il servizio di Viabilità monitora attentamente le condizioni climatiche per garantire la sicurezza degli utenti durante la stagione invernale.

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che nel periodo invernale, lungo la strada provinciale n. 57 dell'Aserei - tronco Farini-Mareto-Sassi Aguzzi - dall'intersezione con la strada comunale di Campagna a Sassi Aguzzi, nei territori dei Comuni di Farini e Coli, si possono. Ilpiacenza.it

