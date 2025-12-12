Alla Gen Z la tv piace

Negli ultimi anni si è diffusa l’idea che la televisione sia un media ormai sorpassato, destinato a perdere terreno a favore di piattaforme digitali. Tuttavia, i dati e le tendenze più recenti mostrano come anche la Generazione Z continui a seguire e apprezzare la televisione, dimostrando che questa forma di intrattenimento mantiene ancora una sua rilevanza.

Si parla tanto (troppo) della televisione come di un media per anziani, abbandonato dai giovani e destinato, specialmente nella sua declinazione generalista, a ridurre progressivamente la propria influenza. In realtà ci sono dati che dimostrano come, almeno in qualche caso, l'anagrafe dei telespettatori non sia così alta come a qualcuno fa comodo ritenere. L'altra sera, durante l'incontro di fine anno dell'ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi con la stampa, ne sono stati mostrati alcuni che indicano una chiara interazione anche dei giovani o giovanissimi con la televisione. Ad esempio, l'ascolto totale dell'anno nelle 24 ore sul target 15-64 anni, ossia sui telespettatori compresi tra i 15 e i 64 anni, vede Mediaset al 40,2 per cento, mentre la Rai è al 30,2, Discovery all'11, Sky al 9,8 e La7 in fondo al 4,2 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Alla Gen Z la tv piace

