Aline Germain alla guida del marketing di Citroën

Citroën annuncia la nomina di Aline Germain come nuova Responsabile Marketing, a partire dal 1° gennaio 2026. La sua nomina segna un importante passo nel percorso di rinnovamento e strategia del marchio, sostituendo Federico Goyret alla guida delle attività di marketing.

Citroën ha nominato una nuova Responsabile Marketing. Si tratta di Aline Germain, che dal primo gennaio 2026 subentrerà a Federico Goyret. Quest’ultimo avrà un altro incarico all’interno del Gruppo. Intanto la manager guiderà il marketing del marchio francese e riporterà direttamente al Ceo Xavier Chardon. Germain vanta una lunga esperienza nel campo del marketing, acquisita all’interno del gruppo Stellantis. Nel 2008 è diventata Marketing & Sales Promotion Manager di Citroën, prima di diventare Direttrice Marketing nel 2016 dello stesso marchio e di DS Automobiles. Nel 2021 è passata a Jeep, per l’area Enlarged Eruope e dal 2025 ha ricoperto l’incarico di Head of Brand Content & Digital per i brand Jeep, Dodge e RAM. Lettera43.it

