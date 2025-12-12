Alex morto folgorato in Algeria appello al ministro Nordio | Restano ombre ci aiuti
Un tragico incidente in Algeria ha causato la morte di Alex, lasciando la famiglia e la comunità senza spiegazioni definitive. La famiglia, devastata, chiede chiarimenti e assistenza alle autorità italiane, rivolgendosi al Ministro Nordio per fare luce sulle circostanze di questa drammatica perdita.
Modena, 12 dicembre 2025 – "La famiglia, dilaniata da un dolore inimmaginabile, si trova senza risposte chiare e senza un quadro trasparente delle circostanze che hanno portato alla tragedia. Chiediamo che si faccia luce su quanto accaduto". L'appello parte dal criminologo Michel Emi Maritato ed è rivolto al ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Alex Bonucchi. Parliamo del giovane 25enne di Nonantola, tecnico della Sacmi, azienda del reggiano, che nel 2021 morì folgorato nella piscina di un hotel di Algeri dove si era recato per lavoro. Dopo una lunga battaglia portata avanti dalla famiglia per ottenere giustizia, i giudici algerini hanno riconosciuto la responsabilità della struttura ricettiva che dovrà ora risarcire i parenti della vittima, ma, oltre al fatto che "la cifra è irrisoria", la dinamica della tragedia non è mai stata chiarita.
Modena, la morte di Alex Bonucchi: il ricordo degli amici, della fidanzata e della sorella
