Alessandria inseguimento di 70 chilometri | carabinieri speronati con un piccone

Una fuga mozzafiato di oltre 70 chilometri ha portato a un grave incidente a Felizzano, Alessandria. L’inseguimento, iniziato nell’Oltrepò Pavese, ha visto i carabinieri coinvolti in un tentativo di fermare i sospetti, culminato con lo speronamento di un veicolo e l’utilizzo di un piccone.

La fuga comincia nell'Oltrepò Pavese. Una corsa folle durata oltre 70 chilometri si è conclusa con un grave incidente a Felizzano, in provincia di Alessandria. Tutto è iniziato nel comune di Casteggio (Pavia), dove i carabinieri hanno tentato di fermare un'auto sospetta. I fuggitivi, però, invece di arrestarsi hanno scelto la fuga ad alta velocità. Durante l'inseguimento, che ha attraversato la tangenziale di Voghera e poi l'autostrada A21 in direzione Torino, i malviventi hanno più volte lanciato oggetti contro la pattuglia, mettendo a rischio la circolazione e la vita dei militari.

