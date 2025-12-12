Aleksandar Nedeljkovi? è un nuovo giocatore di Rana Verona

Zazoom 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rana Verona Volleyball annuncia l'ingaggio di Aleksandar Nedeljkovic, nuovo centrale serbo nato a Vranje il 27 ottobre 1997. Con un'altezza di 205 centimetri, il giocatore porta esperienza e solidità alla squadra, rafforzando il reparto centrale e contribuendo agli obiettivi stagionali del club.

Verona Volley ha ufficializzato l’arrivo di Aleksandar Nedeljkovi?, centrale serbo nato a Vranje il 27 ottobre 1997, alto 205 centimetri. Dopo due stagioni in Italia con la maglia di Cisterna (2023-2025) e l’ultima esperienza all’Olympiacos in Grecia, Nedeljkovi? vestirà la maglia numero 29 di. Veronasera.it

Immagine generica